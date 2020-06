ENQUETE SUR LES PERTURBATIONS D’EAU : Une commission ministérielle à Béchar

Pour répondre aux appels de la population de Béchar, le ministère des ressources en eau a décidé d'envoyer une commission ministérielle pour enquêter sur les perturbations enregistrées ces jours-ci dans la distribution d'eau potable au niveau de certains quartiers de la ville, bien que la quantité d'eau disponible soit suffisante pour répondre à tous les besoins des citoyens. Selon une source médiatique, le ministre a décidé d'envoyer dimanche prochain une commission ministérielle dirigée par l'inspecteur général du ministère des ressources en eau pour trouver les solutions nécessaires visant à mettre fin à ces perturbations. Tout comme il prendra sur place des décisions efficaces pour améliorer le processus de distribution d'eau dès que possible. Pour rappel, les habitants de plusieurs quartiers de la capitale de la Saoura comme Hay Lehdeb à Débdaba et Béchar Djédid, confrontés au manque d'eau potable en cette période de grandes chaleurs, ont exprimé dernièrement leur ras-le-bol en barrant les routes à la circulation routière avec des pneus brûlés et des objets hétéroclites.