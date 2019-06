ENQUETE SUR LA CORRUPTION : 59 entreprises privées sous la loupe des enquêteurs

59 entreprises privées font l’objet d’enquêtes sur la corruption, qui sont conduites par les services de polices judiciaires ainsi que ceux de la gendarmerie nationale dans les 48 willayas du pays. rapporte le quotidien arabophone « El Khabar ». En effet, il s’agit des entreprises activant dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et des ressources en eau. Ces recherches ont pour objectif de trouver les véritables propriétaires de ces entreprises qui activent généralement avec des noms d’emprunt. Elles sont les propriétés de politiciens véreux et des hommes d’affaires proches des cercles de décisions. Le quotidien indique que la majorité de ces entreprises sont localisées dans les 10 wilayas les plus importantes du pays. Selon la même source, ces enquêtes ont commencé dès le début du mois de mars. Les services en charge de ces enquêtes ont élargi le cercle de recherche et comptent sur la collaboration de plusieurs services dans l’administration et la justice. L’administration a été sommée de communiquer les listes des grandes entreprises ayant bénéficié d’avantages dans le foncier ainsi que dans l’octroi des crédits bancaires. Ces enquêtes concernent aussi les entreprises ayant bénéficié de grands projets de développement au niveau des wilayas, ainsi que des transactions douteuses avec les responsables. Les enquêteurs, s’intéressent également, au foncier industriel dans les grandes métropoles et la manière dont les walis ont octroyé des terrains aux industriels et hommes d’affaires. Le média arabophone assure en outre que la liste des noms des hommes d’affaires et politiciens concernés par ces affaires a été distribuée au niveau des différentes administrations nationales.