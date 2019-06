ENQUETE SUR L’OCTROI D’UN MARCHE PUBLIC : Le maire de Tlemcen dans le collimateur de la justice

Une enquête a été ouverte au sujet de l’octroi, par l’actuel président de l’APC de Tlemcen à un entrepreneur privé de la wilaya, d’un marché public devant être géré ensuite par le propre bureau d’études de cet élu, a appris l’APS ce samedi auprès du parquet général de Tlemcen. L’enquête a été lancée cette semaine dans une affaire de conflit d’intérêts impliquant l’actuel P/APC de Tlemcen, qui est à la tête de la commission des marchés de cette commune et propriétaire du Bureau d’études et bénéficiaire de ce marché concédé à l’entrepreneur privé. Le parquet général de Tlemcen a ajouté que le P/APC de Tlemcen a octroyé dernièrement un marché des travaux publics à un entrepreneur privé et sa gestion par son propre bureau d’études qui a élaboré le cahier des charges et bénéficié de ce marché illégalement. L’enquête devrait révéler l’implication de nombreux responsables dans l’octroi de plusieurs marchés publics à cet entrepreneur, selon la même source. « L’enquête touchera les autres projets à travers la wilaya octroyés précédemment à cet entrepreneur privé », a-t-elle ajouté.