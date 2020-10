ENQUETE SUR L'EXPLOSION A EL-BAYADH : Trois personnes placées en garde à vue

Le procureur de la République près le tribunal d'El Bayadh a ordonné lundi dernier l'ouverture d'une enquête sur l’éclatement de la conduite du réseau de gaz de ville qui a causé la mort de 5 personnes et des blessures à 18 autres samedi 10 octobre. Les services de la police judiciaire de la gendarmerie nationale et de la sûreté de wilaya d'El Bayadh ont auditionné toutes les parties concernées par ce sinistre. Dans ce cadre, trois personnes ont été placées en garde à vue par le service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'El Bayadh, à savoir le conducteur d'engin, le conducteur de travaux et l'entrepreneur qui ont récemment effectué des travaux au niveau de la zone sinistrée. D'autre part, des experts de l'Institut national des preuves criminelles et de la criminologie de la gendarmerie nationale de Bouchaoui à Alger se sont déplacés sur les lieux pour enquêter sur les causes et circonstances de ce sinistre.