ENQUETE SUR L’EPIDEMIE DU COVID 19 : Treize équipes sur le terrain à Oran

La source indique que ce travail d’enquête et d’investigation est très important dans la mesures où c’est la seule solution actuelle qui nous permet de cerner les personnes contaminées ou en contacts avec des personnes contaminées, en vue de les dépister le plus rapidement, et faire face au risque de propagation", a souligné, M. Nacer Bouda. Ces enquêtes permettraient, selon le responsable, de cerner les nouveaux cas et les sujets en contacts, aussi bien dans l’entourage familial que professionnel, pour éviter plus de contaminations et de nouveaux cas. "Nous avons entamé ce travail avec les établissements publics de santé de proximité (EPSP), où 13 équipes bien formées ont été mises en places pour faire les enquêtes épidémiologiques et les prélèvements nécessaires", a-t-il relevé. Ces équipes agissent, selon même le responsable, sur des informations venant de tout bord, de l’Institut pasteur, des services de sécurité. Des communes et même de simples citoyens, "toute information est traitée avec toute attention nécessaire pour un seul but, celui de casser la chaîne de contamination", a-t-il dit. Pour le même responsable, "c’est en dépistant rapidement les sujets qui étaient en contacts avec des cas positifs et en traitant les personnes asymptomatiques du Covid-19, qu’on arrivera à briser la chaîne de contamination". "C’est ces personnes asymptomatiques que nous ciblons le plus, et il faut arriver à eux avant qu’ils puissent contaminer d’autres, c’est la seule solution pour arrêter cette contamination", a-t-il conclut.