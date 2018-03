ENIEME CRIME DE CETACES : Un dauphin lacéré par des pécheurs

Un citoyen algérien originaire de Blida, se déplaçant dans un bateau rapide, a découvert un dauphin mort lacéré et a tenu a dénoncé ce massacre à visage découvert dans une vidéo. Ce dernier montre le corps du dauphin, le ventre ouvert, et affirme que des pêcheurs qui pèchent l’espadon, lui ont coupé les nageoires pour les vendre aux chinois installés en Algérie. Dans sa colère, ce citoyen interpelle les gardes côtes et le ministère de la pêche pour lutter contre ses trafiquants venus sans scrupules. A ce sujet, le président du Comité national des marins pécheurs, M. Hocine Bellout avait également recensé pas moins de 30 dauphins tués après avoir été capturés par des pécheurs utilisant des filets dérivants au niveau de Skikda, Jijel et Beni Saf , et l’a déclaré lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’UGCAA ( Union Générale des Commerçants et des Artisans Algériens ) à Alger.