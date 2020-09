ENFANTS SOUFFRANT DE PARALYSIE CEREBRALE A MOSTAGANEM : Ouverture d’un bureau d’accueil à Kheir-Eddine

En ce début de semaine, il a été procédé à l’installation du bureau de wilaya de l’association « Amel El Hayet » dans la commune de Kheir Eddine et ce, pour la prise en charge des enfants souffrant de paralysie cérébrale. Cette initiative a suscité un grand soulagement chez les parents de jeunes handicapés présents à cet évènement ainsi que le président de l’association nationale, M. Ahmed Mokadam. Parmi les objectifs de l’association : la prise en charge totale des enfants atteints d’infirmité motrice d’origine cérébrale en coordination avec les autorités locales ,Assurance de la couverture sanitaire gratuite , contribution pour l’ouverture des centres médico-pédagogique, fourniture des médicaments, assurance du transport et des chaises roulantes à travers des dons et jumelage avec les associations caritatives , intégration de ces enfants dans la société en plus de l’ organisation des manifestations et activités culturelles au profit de cette frange. Notons que l'Infirmité motrice d’origine cérébrale est un handicap dû essentiellement à des accidents de naissance, causés par la faute des adultes. Un tiers des handicaps chez les enfants est dû à une asphyxie à la naissance, donc à une mauvaise prise en charge des nouveau-nés durant les cinq premières minutes suivant leur naissance. Elle se traduit par des troubles de la motricité touchant le mouvement et la posture ou certaines fonctions cognitives qui regroupent le langage, le savoir-faire, la reconnaissance visuelle et les fonctions exécutives, qui organisent et contrôlent les actes volontaires.