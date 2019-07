ENFANTS EN DETRESSE : 106 centres de protection d'ici la fin de l'année

Le réseau national des établissements destinés à la protection et à l'assistance de l'enfance en détresse sera renforcé par des structures en cours de réalisation, dans plusieurs wilayas, pour atteindre les 106 centres à travers le pays d'ici la fin de l'année, a indiqué le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, dimanche, dans un communiqué. A l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enfant, le ministère de la Solidarité a fait état du renforcement du réseau national des établissements destinés à la Protection de l'enfance en détresse par deux centres à Mila et El Tarf et de trois autres en cours de réalisation à Oran, Tipasa et Tissemsilt, pour atteindre, d'ici la fin de l'année en cours, un total de 106 centres, à travers le pays. Dans le cadre des efforts de l'Etat pour la prise en charge de cette catégorie, le nombre des centres de protection des enfants en danger passera de 9 à 29 établissements, répartis sur deux tranches d'âges (de 6 à 12 ans et de 13 à 18 ans).