ENFANT CANCEREUX RENVOYE D'UN HOPITAL : Le ministre de la Santé ordonne une enquête

Le ministre de la Santé Mohamed Miraoui a réagi à la mésaventure d'un enfant atteint de cancer, renvoyé d'un hôpital public à Tissemsilt. Le ministre a ainsi affirmé la mise sur pied d'une commission d'enquête qui pourrait aboutir à des sanctions. Selon Mohamed Miraoui, la direction de la santé de Tissemsilt a installé une commission d'enquête. La mission d'une telle commission sera de faire connaître les tenants et les aboutissants dans cet incident. Le ministre se trouve actuellement en mission aux Emirats arabes unis. Il fera savoir qu'il demandera des comptes à tous ceux dont la culpabilité est prouvée dans le renvoi d'un enfant malade. « Je demanderai des comptes dès que je rentre au pays », précisera-t-il. « Tous les malades ont le droit aux soins et toute atteinte à ce droit exposera ses auteurs à des mesures disciplinaires », estimera le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière. Il fera savoir néanmoins que les autorités compétentes ont pris en charge le petit Ishaq, peu de temps après sa mésaventure. Il faut rappeler que selon le témoignage du jeune malade diffusé dans une vidéo, un infirmier a usé de propos déplacés à l'égard notamment de sa maman, et ce, le jour où le même infirmier l'a renvoyé de l'établissement hospitalier. Toujours de façon odieuse puisqu'il avait violemment jeté son dossier médical à même le sol. Pour rappel, ce n'est pas le seul cas d'enfants cancéreux en Algérie que des membres du personnel médical ont renvoyés d'un hôpital public. Il y a quelques semaines, un autre patient a subi le même sort dans un établissement hospitalier à Oran. Il décédera quelques jours plus tard des suites de son cancer.