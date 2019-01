ENERGIES RENOUVELABLES : Une troisième édition sur l’économie d’énergie

Hier, mercredi 16 Janvier 2019, un troisième séminaire sur les économies d’énergie a été tenu à l’hôtel ‘’Hyproc’’ sis aux ‘’Sablettes’’ en présence du wali de Mostaganem, M.Rebehi et son exécutif ainsi que le professeur Belhakem , le recteur de l’université de Mostaganem et le directeur général du ministère de l’environnement où un protocole de partenariat et de recherche en énergie renouvelable a été signé . Cette rencontre scientifique a vu la présence d’un grand panel de docteurs et d’experts du secteur de l’environnement, vu que notre pays repose sur un sous sol riche en énergie fossile qui risque de disparaitre alors que l’Algérie de par sa position géographique , fait d’elle l’un des pays les mieux exposé au soleil dans le monde , disposant d’une capacité de 60 fois la consommation électrique de l’Europe. Notons en ce sens que le basculement de l’or noir (pétrole) vers l’or vert (énergie renouvelable) a bel et bien commencé. En Algérie, le recours aux énergies renouvelables reste encore mal exploité, malgré ses immenses capacités en ce domaine qui peuvent la hisser au premier rang mondial de par sa production en énergie verte. Pour Mostaganem, l’énergie verte semble faire du chemin avec le changement de l’éclairage public en lampes ‘’led’’ (light emiting diode) ou lampes en diodes électroluminescentes pour alléger la facture électrique astronomique des 32 communes, le lancement d’un programme d’installation des écoles primaires en énergie photovoltaïque touchant 16 établissements scolaires dont 4 sont déjà opérationnels. Toujours à ce titre, un investisseur a un projet sur la biomasse en cours de finalisation, et bientôt, le siège de la wilaya de Mostaganem sera au fur et à mesure doté d’une alimentation électrique en panneau solaire pour être dans le futur une wilaya pilote où son siège sera à 100 % alimenté en énergie verte.