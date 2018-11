ENERGIES RENOUVELABLES : 22.000 MW d’électricité à l’horizon 2030

Le programme national des énergies renouvelables vise une production de 22.000 mégawatts d’électricité à l’horizon 2030, a affirmé ce dimanche à Ouargla le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni. S’exprimant en marge de l’inauguration de la centrale photovoltaïque de Bir-Rebaa Nord, dans la daïra d’El-Borma (Sud-est d’Ouargla), le ministre a indiqué que "le programme national des énergies renouvelables vise à réaliser une production de 22.000 MW d’électricité à l’horizon 2030, une production devant permettre de satisfaire les besoins croissants du consommateur algérien et de générer des emplois directs, en plus de la préservation de la ressource en hydrocarbures du pays". "Avec l’exécution de ce programme, d’importantes quantités de gaz naturel seront économisées et exportées, de quoi générer des recettes conséquentes au pays", a ajouté M. Guitouni, avant d'annoncer le lancement, avant la fin de l’année en cours, de la réalisation d'une production de 200 MW d’électricité, dont 50 MW dans le grand Sud, par Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida (SKTM, filiale du groupe Sonelgaz). Le ministre a fait état, en outre, du lancement, par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, d’un appel d’offres pour la réalisation d'une production de 150 MW, ouvert aux investisseurs nationaux ou en association avec des étrangers.