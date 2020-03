ENERGIE : Installation prochaine d’un Haut conseil de l’énergie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, lundi à Alger, l’installation prochaine du Haut conseil de l’énergie qui aura un rôle central dans la concrétisation de la transition énergétique. Lors de la cérémonie d’installation du président du Conseil national économique et social (CNES), Rédha Tir, M.Djerad a souligné que le président de la République avait décidé, lors du Conseil des ministres tenu dimanche, de le réactiver. Le Haut conseil de l’énergie se veut « un creuset des compétences nationales dans ce domaine essentiel et stratégique en faveur de la concrétisation de la transition énergétique », a souligné le Premier ministre, cité par l’agence officielle. La transition énergétique constitue l’un des trois axes sur lesquels reposent la politique du président de la République et le Plan d’action du Gouvernement, a rappelé M.Djerad, ajoutant que les autres axes étaient le développement humain et l’économie de la Connaissance et numérique. Mettant en avant le grand potentiel de l’Algérie en matière d’énergie solaire, il a souligné la nécessité d’une nouvelle politique à même de matérialiser la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables dans le cadre d’une « stratégie de développement fondée sur des bases durables ». Concernant l’axe du développement humain, le Premier ministre a appelé à revoir le système éducatif, universitaire et de formation pour développer les ressources humaines et renforcer leurs capacités de gestion et à accorder un intérêt particulier au secteur de la Santé qui est prioritaire dans le Programme du président de la République et le Plan d’action du Gouvernement.