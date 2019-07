ENCORE UNE NOYADE D’ENFANT AU NIVEAU D'UNE ZONE INTERDITE : 9 morts depuis le début de la saison estivale

Les éléments de la protection civile sont intervenus dans la soirée du lundi dans une opération de recherche d’un noyé dans une zone rocheuse interdite à la baignade à la plage située à l’est de Benabdelmalek Ramdane. Après les recherches des plongeurs de la protection civile et de l’ensemble des agents et des maitres‐nageurs contractuels, il a été découvert l’enfant âgé de 10 ans et résidant au niveau du douar « Meghatit », commune de Oued El-Kheir où la question se pose avec amertume, qu’elle est le tort de cet enfant, et à qui incombe la responsabilité ? Le corps de l’enfant repêché a été transféré par les éléments de la protection civile une fois les procédures finalisées, au service de des urgences de Sidi Lakhdar , il y’a lieu de signaler qu’il s’agit de la 9ème victime par noyade depuis le lancement de la saison estivale . Les services de la protection civile lancent encore de nouveaux appels notamment aux estivants arrivant des wilayas limitrophes des régions intérieures du pays d’éviter de fréquenter les plages non surveillées. Dans le cadre de la prévention contre les noyades en mer, la Protection civile souligne qu'il faut toujours fréquenter les plages qui sont autorisées à la baignade, là où il y a les agents de la Protection civile et les services de sécurité. Les estivants doivent connaître également les heures de surveillance, qui commencent généralement à partir de 8 heures du matin et se terminent à 20 heures ».