ENCORE UN SIT-IN DEVANT LE SIEGE DE LA WILAYA D’ORAN : Les souscripteurs de l’AADL dénoncent les retards

Les maitres d’ouvrages sont confrontés à des contraintes techniques pour sélectionner des entreprises qualifiées, ce qui risque d’ajourner sine die l’attribution de centaines de logements. La direction du logement, qui a été saisie par des souscripteurs inquiets, tente de jouer l’intermédiaire entre les maîtres d’ouvrages et les sociétés de prestations de services (hydraulique, SEOR, ONA…), mais pour l’instant presque rien de concret n’a été réalisé, selon des souscripteurs. Ces derniers, appellent à une intervention prompte des services concernés pour lancer la viabilisation de leurs sites pour permettre la livraison de leurs logements dans les plus brefs délais. «Nous avons sollicité la direction des projets de l’AADL pour nous fournir des statistiques sur le programme mais notre demande a buté sur un niet catégorique de la part du responsable en charge du dossier sous prétexte qu’il n’était pas habilité à communiquer ce genre d’informations», souligne les représentants des souscripteurs .Pour les souscripteurs , «ce refus de communiquer et le flou entourant le programme AADL au niveau de la wilaya d'Oran a créé un climat de suspicion et un sentiment de colère chez les souscripteurs». Ils soulignent aussi que le manque d’informations a ouvert la voie à la rumeur et aux spéculations. Sur un autre chapitre et au sujet des problèmes posés par les souscripteurs, ces derniers déplorent «le non lancement de 50% des projets de la formule location-vente, et ce après plus de 06 ans d’attente». Aussi, il est déploré «le non achèvement des travaux de réalisation de certains projets lancés depuis plusieurs années» et «l’arrêt des travaux qu’ont connu d’autres projets».Les souscripteurs redoutent que les travaux de viabilisation s’éternisent. Certains estiment que la livraison des logements achevés pourrait traîner en raison de ce retard flagrant dans la viabilisation. «La procédure administrative pour désigner une entreprise pour la viabilisation du site, devra durer au moins deux mois», précisent les mêmes sources. Les délégués des souscripteurs restent prudents, contrairement à la wilaya qui avance la date de septembre pour la livraison des 13.000 logements. Ils assurent que la livraison des 13.000 logements ne sera finalement possible qu’en décembre prochain ou en début 2020. Enfin, les souscripteurs AADL de la wilaya qui s’en remettent au wali dit «nourrir beaucoup d’espoir que son intervention pour se pencher sur les problèmes soulevés et conduira à les solutionner dans les meilleurs délais».