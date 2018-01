ENCORE UN DRAME DE LA CIRCULATION ROUTIERE : 15 morts et 19 blessés dans une collision à Saida

Une terrible collision entre un bus de transport de voyageurs partant vers la wilaya d’El Bayadh et un taxi collectif venant de la wilaya de Bechar, s’est produite au lieudit ‘’Sfid’’ sur l’un des tronçons de la route nationale n° 06, longeant le territoire de la commune de Sidi Ahmed, dépendant de la wilaya de Saida et malheureusement a causé la perte de 15 passagers et de graves blessures à 19 autres victimes. Ce tragique accident est survenu jeudi dernier, selon un communiqué de la protection civile, qui a dépêché ses éléments sur les lieux du drame. Dans un premier bilan, il a été fait état de 14 morts et de 20 blessés dans cet horrible accident meurtrier. Les agents de la Protection civile ont évacué les blessés vers la polyclinique de la commune d'Ain Lahdjar et transféré les corps des victimes vers la morgue de l’hôpital "Ahmed Medeghri" du chef-lieu de wilaya de Saida, a-t-on ajouté. Le wali de Saida, M. Seif El Islam Louh s’est rendu sur les lieux, pour s’enquérir de l’état du reste des voyageurs et des blessés. Les éléments de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame, afin de déterminer les causes l’ayant provoqué.