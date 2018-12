ENCORE, 11 ‘’HARAGA’’, INTERCEPTES A ORAN : Les corps d’une maman et de sa fille repêchés au large de Gdyel

Le communiqué a précisé que les onze candidats à l’émigration clandestine, parmi lesquels se trouvait une femme enceinte, ont été interceptés à bord d’une embarcation pneumatique, dimanche à 6 heures du matin, à 6 miles au nord du port d’Oran, par les gardes côtes en patrouille en mer, ajoutant qu’ils tentaient de rallier les côtes espagnoles. Ainsi, le phénomène ‘’haraga’’ a pris de l’ampleur ces derniers jours. Pas plus tard, qu’en fin de semaine, une embarcation transportant 20 candidats à l’émigration clandestine avait pris feu au large d’Oran, où, une famille entière a été décimée. On apprend que les deux corps sans vie, ceux de la maman et de sa fille, ont été repêchés, samedi après-midi, par des membres du groupement des garde-côtes d’Oran, au large de Gdyel, a annoncé, hier, la cellule de communication de ce corps de sécurité. Ce drame a également touché le père, porté disparu jusqu’à ce jour, quant au fils secouru, il se trouve actuellement à l’hôpital de Tenes“, a souligné la même source. Par ailleurs, les unités territoriales des gardes-côtes d’Oran poursuivent les opérations de recherche des autres passagers de cette embarcation portés disparus.