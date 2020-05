ENARO : 02 blessés dans un accident de la route

Les éléments de la protection civile sont intervenus avant-hier dimanche , pour un grave accident qui a eu lieu au niveau de la route nationale N90A, plus précisément dans la région appelée « Ouled El Ghali, Enaro », a-t-on appris des services de la protection civile. L’accident est une collision entre un camion de transport de marchandise de marque "Sonacom K120" et un véhicule de marque « Renault R12 ». Le choc était si violent, ce qui a causé des blessures à deux personnes dont le conducteur , âgé de 76 ans (le mari) victime de blessures légères et sa femme , âgée de 42 ans , victime de blessures de divers degrés de gravité . Les victimes ont reçu les premiers soins sur place et ont été transportées immédiatement vers le service des urgences de l’hôpital de Ain Tedeles . Quelques dégâts matériels ont été également enregistrés notamment l’endommagement de l’avant du véhicule, a-t-on ajouté. Il est à rappeler que la vigilance est recommandée , par les citoyens au niveau des routes , juste avant la période de confinement partiel afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se produisent . Les services de la protection civile ont saisi cette occasion pour appeler les citoyens de rester chez eux et éviter au maximum les sorties et les contacts physiques.