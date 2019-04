EN VUE DE LA PROCHAINE DISTRIBUTION DES 700 LPL : Le wali inspecte et insiste sur l’accélération des travaux

En vue de la prochaine distribution des logements, le wali de Mostaganem, M.Rabehi Mohamed Abdenour, s’est rendu récemment auprès des divers chantiers de réalisation de logements publics locatifs, dont le site des 100 LPL sis au lieu dit ‘’Télégraphe ‘’ (Mazagran) et l’autre site des 600 LPL, sis à El H’chem ( Sayada). Le chef de l’exécutif s’est enquis de l’état des travaux, touchant à l’aménagement externe des cités et des diverses opérations de raccordement au gaz naturel et à l’électricité. Au cours de son inspection, le wali a de nouveau insisté sur l’accélération des travaux en cours afin de livrer ses projets dans de meilleurs délais pour pouvoir les distribuer dans les prochains jours. Notons à ce sujet, que le wali s’est rendu également au cours de la semaine dernière sur le site du projet de la réalisation pour s’enquérir de l’application de ses instructions transmises aux divers promoteurs, dont l’entreprise ‘’Rihab Prom’’ chargée de la construction des 135 LPA situés à Kharouba.