EN VISITE OFFICIELLE EN TURQUIE : Boukadoum s’entretient avec Erdogan

En visite d’amitié et de travail en Turquie, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu, mardi 01 septembre à Ankara, avec le Président turc, Recep Tayyip Erdogan. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a déclaré mardi, que « au vu de l’évolution de l’état du Mali, il est clair que la situation est tendue, et nous attendons ce qui va se passer dans le futur ». Nous n’avons aucun commentaire ni aucune appréciation sur ce qui se passe actuellement dans le pays du Mali », a ajouté Boukadoum, dans des déclarations lors d’une conférence de presse en Turquie. Boukadoum a souligné que «tout le monde au Mali souffre du manque de sécurité et de la division politique qui existe actuellement au pays, en raison des coups d’État qui ont eu lieu récemment ». Boukadoum a noté que «plus de 40 000 personnes de la région se trouvent toutes dans les zones frontalières, par crainte des bouleversements », affirmant toutefois qu’il y a un besoin urgent de paix dans la région du Sahel et de gros investissements dans cette région, indiquant que le pays du Mali mérite de meilleures conditions que celles dans lesquelles il vit actuellement.