EN VISITE INOPINEE A SAF-SAF : Le wali de Mostaganem fait le buzz

C’est dans ce contexte que le wali de Mostaganem, M. Aissa Boulahia s’est rendu ce lundi, sans prévenir à la commune de ‘’Safsaf’’ et plus exactement au douar ’’Mkahlia’’, pour constater de visu sur le terrain, les projets en cours de réalisation dans cette localité. Dans ses différentes haltes, au niveau de ce douar, des groupes de citoyens lui faisaient part de leurs préoccupations principales, qui tournent toujours autour de commodités de base : à savoir l’eau potable, l’électricité, l’assainissement, le logement rural, l’ouverture de sentiers et le gaz de ville. Lors de cette visite inopinée, le wali a certainement mesuré la souffrance des riverains, avec lesquels il a consacré de son temps pour jouer une partie du jeu ‘’Damier’’, tout en écoutant leurs doléances dans cette région qui vit presque à l’ère coloniale. En effet, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a fait le buzz. Les internautes et toute la population mostaganémoise ont apprécié cette dernière sortie de M. le wali, qui va certainement donner un nouveau souffle à Mostaganem. Pour rappel, M. Boulahia, a entamé samedi dernier une visite de travail dans les zones d’ombre, au cours de laquelle il a inspecté plusieurs projets en cours de réalisation et il a pris connaissance des préoccupations des citoyens des douars des communes de Mostaganem ! Le début de ce wali semble rassurant pour un bon manager, et surtout en cette période actuelle de l'épidémie de Coronavirus, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Mais se doter des compétences essentielles n’est pas suffisant, si la société civile de Mostaganem ne l’accompagne pas dans sa mission. C’est pourquoi, il est essentiel pour la société mostaganémoise de gérer ses émotions et ses différends et s’unir autour du nouveau wali en un seul homme pour défendre l’intérêt de Mostaganem.