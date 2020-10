EN VISITE DE TRAVAIL EN ALGERIE : Le président Tebboune reçoit Jean Yves Le Drean

En effet la même source a indique que "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi 15 octobre 2020, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française M. Jean-Yves Le Drian, dans le cadre de sa visite de travail en Algérie les 15 et 16 octobre en cours". L'entretien a été l'occasion de passer en revue les voies et moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale et de fixer l'agenda des différents mécanismes de coopération, en particulier le Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français (CIHN), dont la réunion est prévue avant la fin de l'année en cours, précise la même source. Dans sa déclaration à l’issue de l’audience qui lui a accordé le président Tebboune, Le Drian a indiqué qu’ils ont discuté du projet de révision de la Constitution qui sera soumis au référendum le 1er novembre prochain. « L’Algérie est à la veille d’une étape importante qui va amener le peuple algérien à se prononcer le 1er novembre sur son projet de révision de sa constitution. Le président Tebboune a affiché ses ambitions de réformes des institutions pour renforcer la gouvernance, l’équilibre des pouvoirs et les libertés », a déclaré Jean-Yves Le Drian. Le MAE français a indiqué qu' »il appartient aux Algériens et à eux seuls de traduire les aspirations qui se sont exprimées avec civisme et dignité en une vision politique avec des institutions aptes à la concrétiser ». Selon Le Drian : « La France souhaite succès et prospérité à ce pays ami dans le plein respect de sa souveraineté ». Au sujet du dossier de la Mémoire, le chef de la diplomatie française a jugé « indispensable » un regard « lucide et apaisé » sur le passé entre l’Algérie et l’ancienne puissance coloniale. « Je suis heureux de constater que notre relation bilatérale connait un nouvel élan », a-t-il estimé. « Le président Macron a engagé dès 2017 une démarche de lucidité sur l’histoire de la colonisation et la guerre d’Algérie. Il a démontré par des actes forts comme la remise à l’Algérie de restes mortuaires de combattants algériens conservés au musée de l’Homme », a rappelé le MAE français. Et d’ajouter que le président Emmanuel Macron a aussi demandé à l’historien Benjamin Stora de travailler sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie dans un « esprit de vérité et de réconciliation pour que nos deux pays regardent ensemble vers l’avenir, un regard lucide et apaisé sur leur passé est indispensable. »