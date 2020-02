EN VISITE DE TRAVAIL A TAMANRASSET : Chanegriha appelle à faire face aux atteintes à l'unité territoriale

Dans une allocution d’orientation, suivie via visioconférence par l’ensemble des unités de la 6ème RM, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim a affirmé "A cet effet, vous êtes appelés, au niveau de l’ensemble du territoire de la 6e Région militaire, notamment les zones frontalières, à ne ménager aucun effort, de jour comme de nuit, afin de faire face et mettre en échec toute tentative, susceptible de porter atteinte à l’unité territoriale de notre pays, ou à sa souveraineté nationale" Le général-major Chanegriha effectue une visite de travail et d’inspection à la 6ème RM à Tamanrasset, dans le cadre du suivi de l’état d’avancement de l’exécution du programme de préparation au combat pour l’année 2019-2020, à travers l’ensemble des unités de l’ANP au niveau des différentes RM. A l’issue de la cérémonie d’accueil, le général-major, Saïd Chanegriha, accompagné du général-major, Mohamed Adjroud, Commandant de la 6e RM, a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid "Hibaoui El-Ouafi", dont le nom est porté par le siège de la Région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada. Le général-major, Saïd Chanegriha a relevé que "sachant que ce qui se passe dans notre voisinage géographique global, en termes d’événements accélérés, constitue un motif essentiel pour faire preuve davantage de veille et de vigilance". Pour lui, "le phénomène d’instabilité que vit notre voisinage proche et lointain, ne représentera aucun danger sur notre territoire national, car la terre d’Algérie demeurera à jamais préservée, grâce à ses enfants mobilisés sur chaque parcelle de son territoire. Soyez, donc, au niveau de la 6e Région Militaire comme vous l’avez toujours été, à la hauteur de la confiance placée en vous par votre pays, votre peuple et votre Armée". Le général-major Chanegriha a affirmé que "nous avons la ferme détermination à poursuive la consolidation des potentiels du Corps de Bataille de l’Armée nationale populaire et à assurer les conditions nécessaires de rehaussement de sa disponibilité, à même de garantir l’amélioration des aptitudes opérationnelles et combatives de toutes ses formations et composantes et ce, au service de l’intérêt de l’Algérie, et en consolidation de la volonté de ses valeureux enfants, déterminés à faire face à toute menace…