EN VISITE DE TRAVAIL A ALGER : Boukadoum reçoit son homologue italien

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu samedi à Alger, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di-Maio, qui effectue une visite de travail de deux jours en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères. Elle a été élargie par la suite aux membres des deux délégations. Il s'agit de la deuxième visite de M. Di-Maio à Alger, au titre de l'année 2020. Elle s'inscrit dans le cadre de "la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et l'Italie", a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette visite constituera, également, "une occasion de passer en revue les axes prioritaires de la coopération bilatérale et d'examiner l'agenda des grandes échéances à venir, notamment la tenue, au cours de l'année 2021, de la 4ème réunion de Haut niveau". Les questions d'actualité régionales et internationales, en particulier, l'évolution récente au Sahara occidental ainsi que la situation en Libye et au Mali, figureront également à l'ordre du jour des entretiens entre les chefs de la diplomatie des deux pays.