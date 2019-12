EN VISITE AU COMMANDEMENT DES FORCES TERRESTRES : Gaid Salah valorise la relation entre peuple et son Armée

En effet, Gaïd Salah a souligné que l’Algérie avait triomphé dans le passé du colonialisme, grâce à sa fusion avec l’armée de libération nationale, ‘’elle va encore triompher aujourd’hui grâce à cette même fusion qu’il y a entre le peuple et l’ANP », a-t-il dit dans une allocution. « Le peuple algérien est un peuple de principes fermes qu’il adopte en temps opportun et quand la situation l’exige de lui », poursuit-il, ajoutant que l’évocation de nos martyrs « est un devoir national et une fierté ». Notons que Gaïd Salah effectue aujourd’hui, lundi une visite d’inspection aux commandements de la Gendarmerie nationale, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le général de corps d'armée "présidera, lors de ces visites, des réunions d'orientation avec les cadres et personnels des Forces terrestres et de la Gendarmerie nationale", précise la même source. Cette rencontre intervient quelques jours avant la célébration de l’anniversaire du 11 décembre 1960, où le peuple algérien est sorti dans des manifestations pacifiques revendiquant l’indépendance. En cette mémorable date historique, Gaïd Salah dira : ‘’je tiens à vous adresser et, à travers vous, à l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, mes vœux les plus sincères en souhaitant que cet événement et bien d’autres événements mémorables, qui font la richesse de l’histoire de notre patrie, soient célébrés avec davantage de recueillement et de remémoration de cet élan historique exemplaire’’. ‘’Tout comme je prie Dieu que vous soyez tous les dignes successeurs de nos valeureux prédécesseurs, et que de tels événements insufflent en vous toutes les valeurs de dévouement et de loyauté envers votre armée et votre patrie’’, a-t-il souhaité.