EN VISITE A LA WILAYA D’EL OUED : Benbouzid évoque une situation épidémiologique améliorée

En effet, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a entamé ce mercredi une visite à El Oued pour inspecter les services de santé prodigués aux citoyens, notamment à ceux atteints du covid-19. Le ministre de la Santé a déclaré lors de sa visite ce mercredi, dans la wilaya d’El Oued, sans donner de chiffres, que « la situation épidémiologique n’est pas préoccupante, et elle s’est globalement améliorée par rapport aux derniers jours ». Malgré cette amélioration notable, a-t-il dit, son ministère a également élaboré une nouvelle stratégie de santé conforme à la situation épidémiologique actuelle et future. La stratégie consiste, selon lui, à «créer un laboratoire de dépistage et d’analyse du VIH dans toutes les wilayas du pays, ainsi qu’à former des médecins à la maladie de Coronavirus (covid-19) ». Par ailleurs, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a promis de trouver des solutions urgentes aux préoccupations des professionnels de la santé dès que possible. « Ces préoccupations seraient prises en compte dans les meilleurs délais», a annoncé le ministre de la Santé mercredi lors d’une visite d’inspection dans la wilaya d’El Oued. Par ailleurs, Pr Benbouzid a affirmé que les laboratoires privés ayant prêté main forte à l’Etat dans la lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19) seront récompensés pour leurs efforts consentis dans ce sens. Le ministre de la Santé s’est rendu mercredi matin dans la wilaya d’El Oued. Il a été accompagné de cadres de l’administration centrale et des membres du Comité de suivi de l’évolution du Covid-19. Ce déplacement a permis au ministre de s’enquérir de la prise en charge des patients atteints de Coronavirus et écouter les doléances des personnels de la santé de cette wilaya.