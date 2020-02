EN VISITE A LA SIXIEME REGION MILITAIRE : Chengriha supervise un exercice avec des munitions réelles

A l'issue de l'exercice, Monsieur le Général-Major a tenu une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté l'exercice, où il les a félicités pour les grands efforts fournis, durant la première étape de l'exécution du programme de préparation au combat pour l'année 2019/2020, notamment lors de la préparation et l'exécution de cet exercice, parfaitement réussi. A ce titre, il a souligné que le développement effectif et l'amélioration réelle du niveau exigent d'accorder une importance majeure à la préparation et à l'exécution des exercices d'évaluation, de différents échelons" «Le développement effectif et l'amélioration réelle du niveau atteint aujourd'hui par nos Forces Armées, dans toutes leurs composantes, nécessitent que soit accordée une importance majeure à la préparation rigoureuse et efficiente des exercices de différents niveaux et plans, et que la préparation au combat soit menée vers une nouvelle phase, devant revêtir davantage de professionnalisme, en termes de planification et de précision de l'exécution "souligne t-il. "L'objectif étant d'assurer une adaptation optimale à l'ensemble des nouveaux défis sécuritaires rencontrés le long de nos frontières, notamment Sud, et ce, dans le cadre de la stratégie clairvoyante adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, sous la conduite de Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et à la faveur de ses orientations." ajoute Said Chengiha. Et de conclure son intervention en rappelant que "Cette stratégie a donné ses fruits sur le terrain, à travers les résultats positifs sans cesse enregistrés par nos unités déployées sur l'ensemble du territoire national, grâce aux efforts laborieux et persévérants de nos vaillants hommes qui ont fait preuve de capacités et d'aptitudes élevés, en termes de maîtrise des équipements modernes et des technologies de pointe, en dotation, afin de réunir tous les facteurs de sécurité et de stabilité dans notre pays".