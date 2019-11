EN VISITE A LA QUATRIEME REGION MILITAIRE : Gaid Salah salue l’élan populaire en faveur des élections

En effet, dans un discours prononcé devant les cadres de l’Armée, le chef d’Etat-major a encore rappelé la position de l’institution militaire indiquant « Nous n’avons pas d’ambition, ni d’objectifs autre que servir le pays » Ahmed Gaid Salah parle aussi de « ces belles images de cohésion entre le peuple algérien et son armée », ajoutant que « nous agissons avec notre peuple avec des actes et pas avec des paroles » En parlant de la « issaba »(la bande), Gaid Salah fait savoir qu’ « elle a perdu tout lien avec le peuple algérien ». Le vice-ministre de la défense ajouta : « je tiens à affirmer, une fois encore, en cette honorable occasion, que nous enregistrons avec une grande admiration et fierté, cet élan populaire qui s’est propagé à travers tous le pays, lorsque toutes les franges de notre peuple, toutes catégories confondues, hommes, femmes, jeunes, étudiants et vieux, sont sorties dans une des plus belles images de la cohésion, la solidarité et l’adhésion du peuple autour de son Armée, scandant, d’une seule et même voix, des slogans patriotiques exprimant dans leur ensemble la volonté de se diriger massivement aux urnes le 12 décembre prochain, afin de faire réussir les présidentielles et contribuer par conséquent à édifier un avenir prometteur. Tel est le peuple algérien et telle est l’Algérie », a-t-il souligné. « Partant, notre attitude envers notre peuple est toujours basée sur l’action et le travail et non pas uniquement par les paroles. En effet, nous estimons, au sein de l’Armée nationale populaire, que les paroles sincères sont celles qui se concrétisent réellement sur le terrain, celles que les citoyens perçoivent leur sincérité et ressentent leur fidélité et dévouement », a-t-il ajouté. D’ailleurs, a-t-il rassuré, nous n’avons aucune ambition politique et nos objectifs ne sont autres que nationalistes, des objectifs pour le bien de l’Algérie et de son peuple. Ce peuple auquel nous sommes fiers d’appartenir, fiers également de connaitre, de manière approfondie et globale, ses orientations de principe ; ces orientations populaires envers lesquelles nous avons de tout temps et continuons à avoir des positions constantes et œuvrons en même temps à être une source de sécurité et de protection pour notre peuple».