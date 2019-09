EN VISITE A LA 2EME REGION MILITAIRE : Gaïd Salah salue l’ensemble des citoyens

En visite dans la wilaya d’Oran (2e région militaire), Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d’Etat major, n’a pas tari d’éloges sur l’attitude observée par le peuple Algérien face à la conjoncture que connait le pays. Dans un discours prononcé ce dimanche 29 septembre, Ahmed Gaïd Salah a salué l’ensemble des citoyens. « J’adresse un salut solennel et respectueux à tous les citoyens qui ont saisi l’importance des élections », a-t-il lancé. Dans son allocution, le vice-ministre de la Défense a consacré un passage aux jeunes Algériens, salués à leur tour. « Les jeunes ont compris l’enjeu des élections », a-t-il soutenu. Et d’ajouter, « Le peuple ; qui se distingue, fera de la réussite des élections une question évidente ». Enfin, Ahmed Gaïd Salah a affirmé que le peuple algérien est habitué à tous les défis.