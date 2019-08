EN VISITE A LA 2EME REGION MILITAIRE : Gaid Salah appelle à une présidentielle transparente

Ahmed Gaid Salah, en visite depuis ce dimanche à la deuxième région militaire (Oran) a réitéré son appel ce lundi à la tenue d’une « élection présidentielle transparente, dans les meilleurs délais » « L’intérêt supérieur du pays ne s’accommode d’aucune surenchère et en aucun cas » assène le chef d’Etat-major pour qui la conjoncture exige à la fois « sagesse, clairvoyance et vision d’avenir » Nécessité de faire également prévaloir « la légitimité constitutionnelle", selon l'approche de l’institution militaire dont le patron a rendu un hommage à l’Instance de dialogue et de concertation pour ses "efforts" Ahmed Gaid Salah s'est vigoureusement attaqué aux partisans d'une phase de transition , les accusant d'être au service d'un agenda étranger et promettant d'apporter prochainement des informations à ce propos. "Des parties défendent une transition pour servir leurs intérêts étroits et les intérêts de leurs maitres, nous avons des informations qui montrent leur compromission", dit-il à ce propos.