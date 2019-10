EN VISITE A LA 1ERE REGION MILITAIRE : Gaïd Salah rappelle le parcours clairvoyant de l’Armée

Lors de sa supervision de l’inauguration officielle du Centre national des transmissions de l’ANP aux établissements du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique, Gaïd Salah, a prononcé un nouveau discours dans lequel il souligne l’importance de ce nouvel édifice. Pour l’homme militaire « les guerres futures seront essentiellement des guerres électroniques », et que « cet édifice moderne est l’une des réalisations d’envergure qui visent, dans leur ensemble et d’une manière intégrée et ambitieuse, la modernisation de nos forces armées, la promotion de leur professionnalisme, ainsi que la parfaite maitrise des technologies modernes et leur emploi optimal dans un travail empreint d’assiduité et de complémentarité. « Ainsi, a-t-il ajouté, je saisis l’occasion de ma supervision de l’inauguration officielle du Centre national des transmissions de l’ANP pour rappeler que l’Armée nationale populaire poursuit son parcours national clairvoyant et continue de récolter les fruits de ses efforts soutenus et loyaux sur plus d’un plan et dans tous les domaines du métier militaire, ce qui est concrétisé sur le terrain à travers les réalisations de qualité desquelles elle s’est dotée et qui viennent renforcer ses capacités dans ce secteur vital, reflétant réellement les efforts colossaux consentis, et l’intérêt et le soutien permanents que confère le Haut Commandement au développement des transmissions, des systèmes d’information et de guerre électronique. A ce titre, le chef d’état-major a affirmé que cette composante peut être fière de ce qui a été réalisé jusque là, témoignant des grandes étapes parcourues avec un succès retentissant par l’Armée nationale populaire dans ce domaine. Cet édifice moderne, a-t-il précisé, est l’une des réalisations d’envergure qui visent, dans leur ensemble et d’une manière intégrée et ambitieuse, la modernisation de nos forces armées, la promotion de leur professionnalisme, ainsi que la parfaite maitrise des technologies modernes et leur emploi optimal dans un travail empreint d’assiduité et de complémentarité.