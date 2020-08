EN VISITE A CERTAINS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS : Benbouzid rassure sur l’amélioration de la situation des hôpitaux

En effet, à l’occasion de la célébration de l’Aïd El Adha, le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a visité certains établissements hospitaliers à Alger pour témoigner son soutien au personnel de la santé. Lors de cette visite, accompagné du Ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah, et du Directeur de la Santé Publique au niveau du Ministère, Yala Abderrahim, le premier responsable du secteur de la Santé en Algérie a rassuré sur la situation des hôpitaux, notamment la prise en charge des cas de Coronavirus. Le Professeur Benbouzid a déclaré que c’est grâce aux nouvelles mesures entreprises dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de Covid-19 et de la lutte contre la propagation de la pandémie en Algérie, que la situation au niveau des hôpitaux connait une amélioration constante et une certaine stabilité, soulignant que les résultats acquis vont aider les autorités sanitaires à perfectionner encore plus leur dispositif. Selon le Ministre de la Santé, les hôpitaux ont moins de pression vu la disponibilité des lits, cette dernière a été générée par les nouvelles dispositions. Pour rappel, le Ministère de la Santé avait adopté une série de dispositifs qui s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle stratégie qui vise à réduire la durée d’hospitalisation des patients à 5 jours, et la détermination des cas nécessitant une plus longue prise en charge en fonction de leur gravité. Cette stratégie adopte également le suivi médical en dehors des hôpitaux, et est appliquée depuis le début du mois de juin dernier. Ainsi, ces nouvelles dispositions ont permis de libérer plus de 3000 lits supplémentaires depuis leur application (le début du mois de juin), portant le total à 13.395 lits, en plus de l’augmentation des capacités et des moyens de traitements, par la mise à disposition de plus d’équipements de dépistage et de protection. Dans ce même contexte, le personnel de la santé a également exprimé son assurance et son soulagement quant à cette baisse de la charge sur les services de la Covid-19 dans les hôpitaux.