EN VISITE A BECHAR : Benbouzid s’exprime sur l’évolution du Coronavirus

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a effectué, ce lundi, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Béchar. Lors de sa visite, Pr. Abderrahmane Benbouzid s’est exprimé sur l’évolution de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie. « Nous sommes dans une situation stable », a affirmé le ministre, avertissant contre un relâchement : « il ne faut pas baisser la garde », a-t-il dit. Les autorités ont demandé à « la population de prendre conscience de cette pandémie qui touche même les pays les plus développés économiquement », a fait savoir Pr Benbouzid, ajoutant que « de gros efforts ont été faits pour sensibiliser les citoyens et nous les invitons à faire preuve de prudence ». S’agissant de la situation sanitaire de la wilaya de Blida, épicentre de l’épidémie du Covid-19 en Algérie, le premier responsable de la Santé en Algérie a indiqué que Blida « est une ville martyre », qui est toujours dans un état de confinement, soulignant que la Wilaya n’a enregistré, ce 26 avril, aucun nouveau cas de coronavirus.