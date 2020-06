EN RECONNAISSANCE A SA LUTTE CONTRE L'ANALPHABETISME : Médaille de l'ordre du mérite pour la défunte Aicha Barki

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé de décerner à titre posthume la médaille de l'ordre du mérite national au rang de "Achir" à la défunte Aicha Barki, présidente de l'Association d'alphabétisation "Iqra" en reconnaissance à son apport important dans la bataille menée contre l'analphabétisme, indique le communiqué du Conseil des ministres. «Le Président de la République a décidé, à cette occasion, de décerner la médaille de l'ordre du mérite national au rang de "Achir" à titre posthume à la défunte Aicha Barki, présidente de l'Association "Iqra" d'alphabétisation en reconnaissance à son apport important dans la bataille menée contre l'analphabétisme notamment chez les femmes dans les régions rurales et dans les villes intérieures», écrit le communiqué. Tebboune a également ordonné de conférer à l'association "Iqra" le statut d’ "association d'utilité publique", ajoute la même source. De même, le président de la République a ordonné l'élaboration d'une liste nominative des associations éligibles à ce statut, en reconnaissance à leurs contributions pour la société au niveau national, particulièrement celles ayant joué un rôle important durant la crise sanitaire en termes de collecte et de distribution des dons en faveur des citoyens lésés, renforçant ainsi les valeurs de solidarité entre les enfants du peuple et aidant l'Etat à lutter contre la Covid-19.