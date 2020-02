EN RAISON DE LA PROPAGATION DES FOYERS DU MILDIOU : La directrice de l’INPV incite les agriculteurs à éviter l’irrigation par aspersion

Il a été constaté à travers plusieurs zones agricoles dans la wilaya de Mostaganem, la présence des foyers de maladie de mildiou sur des plants de pommes de terre, dans des exploitations agricoles. A cet effet, la directrice de la station régionale de l’institut national de la protection des végétaux de Mostaganem, « Zioui Karima », dira en ce sens, que cette maladie ne présente pas un grand danger au niveau de la majorité des communes où les plants de pommes de terre sont sains. Ce mildiou a incité les spécialistes dans ce domaine à la vulgarisation agricole des fellahs pour les avertir des conditions climatiques favorables de la présence et de la propagation de cette infection cryptogamique. La même responsable indique « on a effectué une opération de vulgarisation pour inculquer les techniques de lutte contre cette maladie, aux agriculteurs afin de prendre des dispositions nécessaires pour éviter sa propagation ». Notons que les pluies ne sont pas un facteur essentiel de la propagation de cette maladie. Par contre, les opérations d’irrigation par aspersion, sont un facteur favorable pour le mildiou parce qu’il y a une hausse de température. En raison du manque de pluie, le fellah irrigue par aspersion la pomme de terre dont la couverture végétale est dense donc, toutes les conditions sont réunies pour que le champignon se manifeste dans la nature. « Les agriculteurs doivent diminuer l’utilisation de l’irrigation par aspersion a-t’elle expliqué. « L’irrigation goutte à goutte est meilleure pour éviter la propagation et effectuer des soins nécessaires évitant d’occasionner des dommages à ce tubercule », a-t-elle souligné.