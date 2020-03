EN RAISON DE LA PROPAGATION DE LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS : Les Jeux méditerranéens 2021 d'Oran reportés à 2022

En effet, le ministre a indiqué que les Jeux méditerranéens programmés pour 2021 sont reportés à 2022 à Oran, cela est dû à l’épidémie du nouveau coronavirus et sa propagation partout dans le monde. Compétition régionale de grande envergure, qui convient les pays riverains à de mini jeux olympiques, et dont l’édition 2021 était prévue à Oran restaient, imparablement, sous la menace de la pandémie du coronavirus. "Le gouvernement algérien et le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) ont pris la décision commune de reporter, d'une année, les Jeux méditerranéens d'Oran qui se tiendront désormais en l'an 2022, à la demande du CIJM", a déclaré à Alger Sid Ali Khaldi, accompagné de l'Algérien Amar Addadi, président du CIJM. Pour le ministre, cette décision a été prise par les deux parties après consultation et évaluation exhaustive du contexte prévalant actuellement dans le monde, marqué par la propagation de la pandémie du COVID-19 qui a conduit au report de nombreuses manifestations et compétitions sportives internationales, notamment les Jeux olympiques de Tokyo-2020, renvoyés à 2021. "Le report des Jeux méditerranéens d'Oran est motivé essentiellement par le souci commun de réaménager leur périodicité par rapport au calendrier olympique, de rehausser la qualité des Jeux et leur rayonnement ainsi que de préserver la santé des athlètes d'une part et d'assurer leur préparation optimale à cet important rendez-vous sportif d'autre part", a-t-il précisé. De son côté, l'Algérien Amar Addadi a salué la décision prise par le gouvernement algérien, soulignant que l'instance méditerranéenne a demandé le report de la 19e édition d'Oran par rapport à la reprogrammation des Jeux olympiques-2020 de Tokyo qui auront lieu en 2021. Pour rappel, le Président de l’APW de la wilaya d’Oran, Abdelkader Djellaoui, avait demandé, le 11 mars dernier, lors des travaux du séminaire algéro-britannique sur l’organisation des prochains jeux méditerranéens, l’annulation de cette manifestation internationale pour des raisons sanitaires liées à la propagation du Coronavirus.