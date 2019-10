EN RAISON DE L’INCAPACITE D’ACHEVER LES PROJETS DE LOGEMENTS : Le wali résilie les contrats de 4 entrepreneurs

Le wali de Mostaganem, M. Mohamed Abdenour Rebhi a effectué récemment une sortie sur le terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets de logements sur les différents chantiers au niveau de la wilaya en compagnie des directeurs de l’exécutif concernés. En effet, il a visité le projet de réalisation de 560 logements publics locatifs dans la commune de Hassi Mameche et celui des 160 logements de la même formule à la cité Télégraphe dans la localité de Mazagran. Le wali a installé une entreprise après la résiliation du contrat de l’entrepreneur attributaire initial du projet et ce, pour incapacité d’achever le projet en question. La nouvelle entreprise réalisatrice a relancé les travaux immédiatement. Les mêmes mesures ont été prises et les contrats de 03 entrepreneurs ont été résiliés. Ces derniers maintenaient une tergiversation du projet des 208 logements publics locatifs de la bourgade d’Ain Nouissy lequel a fait l’objet de la visite du wali. Le chef de l’exécutif de la wilaya a inspecté 3 autres entreprises qui poursuivent les travaux de réalisation du même projet. Lors de la visite sur le terrain, le wali a mis l’accent sur l’importance et la nécessité de consolider les chantiers avec les moyens matériels et humains nécessaires et de respecter les délais convenus pour distribuer les clés de logements aux bénéficiaires.