EN PREVISION DU RAMADHAN 2018: La Direction du Commerce s’active

A la veille de la saison estivale et, en prévision du mois sacré du Ramadhan, la Direction du Commerce de la wilaya de Mostaganem a pris un certain nombre de mesures tendant à la régulation, en amont et en aval, des marchés et points de ventes de produits alimentaires. En ce sens, la disponibilité, les prix et la qualité des denrées alimentaires ainsi que les fruits et légumes seront sous la loupe de 21 brigades d’inspection et de contrôle qui seront amenés à sillonner la wilaya durant le mois de Ramadhan. D’autre part, les services de la direction du Commerce de la wilaya de Mostaganem ont agréé 13 espaces commerciaux ainsi qu’un site commercial dénommé « Souk Errahma », spécialement dédié aux petites bourses des citoyens à revenu modeste et devant approvisionner les consommateurs en produits de large consommation, à des prix abordables. De concert avec la Direction des services agricoles, des services vétérinaires et la Coordination des Commerçants de Mostaganem, Les services du commerce ont entamé très tôt cette année la préparation du mois de Ramadhan coïncidant, d’ailleurs, avec le début de la saison estivale 2018. Dans ce cadre, la lutte contre toutes les formes de spéculation par le biais de hausse des prix injustifiés, pratiques de prix illicites, rétention de stocks, tromperies sur le poids et la qualité seront sévèrement sanctionnés .Les 15 abattoirs de la wilaya de Mostaganem ont été dans la ligne de mire des brigades mixtes de contrôle puisque 4 abattoirs ont reçu un avertissement, un abattoir a été proposé à la fermeture et les 10 autres abattoirs restent fonctionnels selon les normes.