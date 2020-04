EN PREVISION DU MOIS SACRE DE RAMADHAN : Le wali de Mostaganem préside une réunion de travail

Concernant les denrées alimentaires de large consommation, le wali a donné des instructions aux directeurs du commerce et des services agricoles. Ils doivent prendre des mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de toutes des produits alimentaires, en particulier le lait, la semoule, la farine, les fruits et les légumes, les viandes blanches et rouges. Etc. De son côté,le directeur des services agricoles a également été chargé d’assurer d’un quota supplémentaire de lait qui soit mis sur le marché afin de couvrir les besoins des citoyens. Dans ce cadre, le responsable de l’exécutif de la wilaya a chargé les comités de vigilance composés de représentants du commerce, de l’agriculture et des services de sécurité dans des opérations de suivi, de renforcement et d'intensification de la surveillance en temps opportun des marchés et de contrecarrer les spéculateurs. S’agissant de la propreté de l'environnement, le wali a donné des instructions pour l'intensification des campagnes de nettoiement afin d'éliminer les points noirs à travers les quartiers de la wilaya et d'adapter les heures de collecte des déchets ménagers suivant le mois de ramadhan. Au sujet des matières vitales telles que l'eau potable et l'énergie, la direction des ressources en eau et l’Algérienne Des Eaux doivent veiller à ce que tous les citoyens reçoivent cette substance vitale en continu pendant le mois de Ramadan. Les services de la Sonelgaz et de la Naftal doivent également assurer l’alimentation en continue l’électricité, le gaz naturel et le gaz butane aux citoyens. Ce dernier produit énergétique doit être mis à la disposition des habitants des zones dépourvues de gaz de ville.