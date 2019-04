EN PREVISION DU MOIS DE RAMADAN : La clinique mobile "Changing diabetes" à Mostaland

La direction de la prévention et de la promotion de la santé spécialement les services de prévention contre les maladies chroniques a lancé sa campagne à travers plusieurs wilayas y compris la wilaya de Mostaganem via la clinique mobile "Changing diabetes" qui compte nombre de spécialités en diabétologie pour sensibiliser et prévenir les citoyens contre cette maladie et donner des recommandations aux diabétiques concernant le jeûne pour éviter les complications qui nécessitent, dans la plupart des cas, une hospitalisation, notamment chez les personnes âgées. La clinique mobile "Changing diabètes" se rendra du 23 avril en cours au 2 mai prochain à la wilaya de Mostaganem. Notons que les diabétiques notamment de type 2 sont hautement exposés à une insuffisance rénale chronique et à des accidents-vasculaires cérébraux (AVC), en raison du non-respect des conseils du médecin spécialiste durant la période de jeûne, du coup les malades sont conseillés de se rendre chez leurs médecins pour savoir s'ils peuvent oui ou non jeuner et pour adapter, si nécessaire, leurs traitements et à se conformer aux orientations des médecins, d'autant plus que le mois sacré de Ramadan coïncide avec la saison chaude qui connaîtra des températures élevées, rappelant la nécessité de boire beaucoup d'eau, de prendre des repas sains et équilibrés, en plus de l'auto surveillance des glycémies et la pratique d'une activité physique régulière. a-t-on ajouté.