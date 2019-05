EN PREVISION DES JEUX MEDITERRANEENS 2021 : 80 milliards de cts pour 2 projets d'aménagement

Ces deux importants projets d'embellissement ont été attribués à un seul chef d'entreprise, un député de Mascara résident à Oran dénommé "Poutine’’ estimés à 80 milliards les deux, dont celui de l'extension de la place du 1er Novembre (Ex-place d'armes) à la somme de 50 milliards et celui du front de mer à 30 milliards, et dont les résidents ont critiqués largement les abus des prix exorbitants de ces deux projets dans les réseaux sociaux. En plus des installations sportives qui accueilleront les épreuves lors des Jeux méditerranéens et des dizaines de projets structurants, d’autres chantiers ambitionnent de moderniser et de ‘’végétaliser’’ de nombreux sites. Il s’agit de travaux de rénovation afin d’harmoniser l’architecture et le patrimoine. Ces projets visent la requalification du cadre urbanistique. Le boulevard de l’ALN (front de mer) et la place du 1er Novembre 1954, (ex-place d’Armes), deux sites les plus visités de la ville, sont particulièrement ciblés par ces opérations d’embellissement. Le front de mer, ce boulevard emblématique d’Oran, est ciblé par un aménagement et une mise en valeur avec la réalisation de parvis aménagés. Les travaux en cours visent à améliorer la qualité des matériaux, notamment de surface, comme le pavement des sols. Les travaux portent sur la pose de revêtement, la réfection des bordures et l’éclairage public, avec l’installation de lampadaires économiques LED. Il est prévu, en outre, des travaux de rénovation à travers cinq placettes longeant le boulevard, à l’image du square Port-Saïd, Bamako et de la place du 5-Juillet. La place d’Armes a bénéficié d’une extension avec la réalisation d’un square. Le site a été concédé à la commune par l’ancien centre d’information de l’ANP. Les différents secteurs font l’objet d’une requalification totale ou partielle. Les travaux consistent en la création d’espaces publics et en la remise à niveau d’espaces publics existants ou dégradés. «L’image de la ville sera améliorée au fil du temps. Il était temps pour la 2e ville d’Algérie d’avoir l’attractivité qu’elle mérite. Nous voulons offrir à Oran un cadre urbain digne de ce nom», a affirmé, récemment, le wali, lors de l’une de ses sorties sur le terrain pour superviser les travaux. Les façades très dégradées de nombreux immeubles ont été progressivement ravalées et rénovées. C’est aussi le cas des arcades de la rue Larbi Ben M’hidi. A Sidi El Houari, à la sortie de la Pêcherie, en direction d’Aïn El Turck, un projet a permis l’aménagement d’un rond-point et d’un échangeur. D’autres projets consistent en la création, à travers plusieurs endroits, de zones ludiques et d’aires de jeux avec des équipements que les familles attendent dans une ville en pleine expansion. Enfin, il est à signaler que de jeunes artistes de l’association Podium national des voix de jeunes (PNVJ) assurent bénévolement l’embellissement de certains sites, à l’image de l’escalier menant au tunnel de haï El Emir (ex-Miramar) par la réalisation de magnifiques fresques. En ce sens, une association a encadré des jeunes de ce quartier qui ont participé à cette opération citoyenne de volontariat par des dessins.