EN PREVISION DE LA REPRISE DES VOLS : Air Algérie présente son plan post-confinement

La compagnie aérienne Air Algérie a présenté dimanche, à Alger, son plan de mise en navigabilité de sa flotte d’avions en prévision de la reprise des vols après la levée des mesures de confinement. Ce plan, conçu et développé par des experts et des techniciens de la compagnie nationale, comprend plusieurs mesures de sécurité et de protection permettant la relance de l’activité après la levée des mesures de confinement, a indiqué Said Boulaouad, chef de la Division maintenance et réparation des aéronefs, lors d’une conférence tenue au niveau du pôle technique et formation de la compagnie, sur le thème : "Protocoles édictés en matière de maintenance concernant la période Covid-19 et post-confinement ". Le programme établi par les services de la maintenance en collaboration avec la Division commerciale consistera notamment en retrait des protections spécifiques appliquées aux avions en état d’arrêt, le lancement des travaux redevable selon le manuel des avions ainsi que le lancement d’inspection et de vérification avant la mise en service, a expliqué le même responsable. S’agissant de la protection de la cabine contre le COVID-19, les techniciens de la compagnie aérienne ont assuré que l’air de la cabine est filtré contre les particules, bactéries et virus avec une efficacité de 99,99%, et ce, grâce à des filtres de haute protection équipant les avions fabriqués par le constructeur américain Boeing et l’européen Airbus. "L’air intérieur est renouvelé totalement chaque 3 minutes. Ces filtres sont équivalents en efficacité aux filtres utilisés dans les blocs opératoires hospitaliers. Ils sont remplacés à des intervalles réguliers définis par les constructeurs", a souligné, de son côté, Laid Bouchama, directeur de gestion de navigabilité.