EN PREVISION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 : Réception de 09 établissements scolaires à Mostaganem

En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2020-2021, et pour assurer une rentrée scolaire réussie sur tous les plans et dans de bonnes conditions, plusieurs établissements scolaires de la wilaya de Mostaganem ont été réhabilités, tandis que d’autres seront réceptionnés. Il est utile de noter que conformément aux décisions du ministère de l’éducation nationale, la direction de l’éducation de la wilaya a déjà entamé la préparation de la prochaine rentrée scolaire, où il est prévu la réception de 09 établissements scolaires dont 5 écoles primaires et 3 CEM (établissement d’enseignement moyen) en plus des extensions des classes. Le directeur de l’éducation, Larbi Benchohra a soulevé le problème de la surcharge des classes dans le cycle moyen et secondaire existant dans quelques communes, en particulier Bouguirat, Sirat et Mesra . Il a indiqué, « on a demandé l’extension de 35 classes en préfabriqués comme solution préliminaire ». La wilaya connait un déficit de 13 CEM et 14 écoles primaires en plus d’un manque de lycées dans la circonscription de Sidi Lakhdar, Hassi Mameche et Sayada. La commune d’Achaacha a bénéficié d’un établissement scolaire en cours d’achèvement avec un taux de 95%. Cette école ne sera pas réceptionnée en raison de l’inachèvement des travaux, à l’image de l’assainissement, le raccordement de l’électricité, le gaz naturel, l’ouverture des routes ainsi que la réalisation du logement d’astreinte. Notons en ce sens que le chef de daïra de Sidi Lakhdar a indiqué que plusieurs écoles primaires ont été touchées par des opérations de réhabilitation à savoir : 3 à 4 écoles au niveau de chaque commune de la daïra de Sidi Lakhdar , ajoutant que 3 groupes scolaires composés de 12 classes situés dans les communes de Hadjadj , Benabdelmalek Ramdane et « Ouled Kharja » seront réceptionnés à la prochaine rentrée scolaire .