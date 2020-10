EN PRESENCE DU WALI BOULAHYA AISSA : L’APW de Mostaganem adopte le BP 2021

Cette session intervient dans un cadre démocratique de la gestion des institutions de la wilaya de Mostaganem et ce, pour l’examen et l’adoption du budget préliminaire de la wilaya pour l’année 2021. En cette occasion plusieurs responsables concernés, dont le DAL, le président de la commission financière de l’APW, le recteur de l’université Ibn Badis, le DOU de l’université, le directeur de l’Education…, ont présenté plusieurs rapports liés à la gestion de leurs secteurs. En ce sens, il a été noté que le budget préliminaire a été évalué pour l’année 2021à 555 472 113,45 DA, alors que celui de 2020 était de l’ordre de 913 095 298,35 DA, soit une régression due à la crise financière que traverse notre pays. Pour ce qui est du chapitre concernant l’aide sociale aux démunis (Allocation rentrée scolaire), la somme allouée est passée de 8.000.000,00 DA à 10.000.000,00 DA. Notons qu’un montant de 80.830.972,10 a été alloué aux différentes aides pour l’ensemble des communes de la wilaya de Mostaganem, En ce sens, un élu s’est interrogé sur la répartition du montant pour chaque commune. Le débat sur ce sujet a été constructif, puisque tous les chapitres ont été discutés par les élus de l’APW, présents à cette réunion. Il est à signaler que le budget a été adopté à l’unanimité. Le wali de Mostaganem ; dans son intervention a insisté sur la nécessité du travail d’équipe comme seul moyen pour réussir. Il est à noter que notre pays traverse une situation spécifique due à la pandémie du covid-19, donc assujetti à un protocole sanitaire très strict pour préserver la santé de nos citoyens. A cet égard, toutes les dispositions sont prises pour lutter contre d’éventuels foyers épidémiques, lors de la rentrée scolaire dans les établissements scolaires et universités. A titre d’exemple, l’heure de chaque cours sera de 45 minutes avec un groupe d’élèves réduit. Dans les universités, les restaurants seront fermés et les repas seront servis dans des plats, individuellement. L’accès des étudiants à la faculté, fera l’objet d’un contrôle sanitaire strict dont prise de température… .