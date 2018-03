EN PLEIN CENTRE-VILLE : Encore un déraillement du train Mostaganem-Mohammadia !

Vivement que les responsables des chemins de fer dépêchent une équipe spécialisée avec des engins de grues de grande puissance ou qu’elles soient disponibles. Comme le train venait juste de démarrer à vitesse très réduite, à quelques pas du passage à niveau de la gare, c’est donc des traverses qui ont cédé. Le train étant en plein centre-ville, entre deux (2) passages à niveau, non gardés, on peut déduire que la vitesse ne peut être que très réduite, bien en dessous de la normale. Il faut reconnaitre que la SNCFA n’a procédé à aucune véritable opération d’entretien pour la consolidation des rails sachant que les traverses de support des rails et donc du train, sont en bois et ont du subir les épreuves du temps et de la charge à supporter. La gare elle-même a connu un abandon dévastateur qui a duré des années et ce, jusqu’à ce que l’ex Wali de Mostaganem, M.Abdelwahid Temmar décida que le train doit siffler de nouveau à Mostaganem pour activer un levier socio-économique, dormant. Et le train à repris du service dans des conditions de forcing, en grandes pompes. Rappelons pour triste mémoire que le 1er wagon plate-forme attelé a quitté la voie ferrée dans les parages et ce fut un Mardi, 29 janvier 2009 et Dieu merci, il n’y eu aucune victime. Dans les deux cas de déraillement, l’erreur humaine est certainement à écarter mais la responsabilité est à chercher ailleurs. En effet, le volet « transport ferroviaire » est devenu une problématique de plus pour Mostaganem ; aussi, le groupement national des transports ferroviaire n’est-il pas interpellé, aujourd’hui plus que jamais ? Cette ligne de train « Far-West » n’en peut plus de ses déboires et aurait du subir une mise en à niveau honorable qui se fait désirer et c’est pour quand,celle-ci ?...