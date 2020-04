EN L’ABSENCE DU MEDICAMENT ‘’LEVOTHYROX’’ : Les malades de la thyroïde dans l’expectative à Tissemsilt

Notre interlocuteur nous a révélé qu’il est fabriqué par le seul laboratoire Merx, il est une forme synthétique de la thyroxine (hormone thyroïdienne). La prise de ce médicament permet de pallier la baisse de fonctionnement de la glande thyroïde comme elle permet aussi dans le cas de l’hypothyroïdie de faire le rôle du régulateur quant c’est un déficit de production d’hormones par la thyroïde (poids, rythme cardiaque, humeur, digestion, etc.) Selon ce spécialiste pharmacien connu dans la ville de Tissemsilt, l’absence depuis quelque temps de ce médicament accentue et la demande et la crise sur le marché au moment ou certains patients pris de panique et en manque de visibilité et qui avaient trouvé une pharmacie qui disposait du produit, avaient acheté en quantité privant d’autres patients du produit à court terme. En somme, des malades qui nous ont contacté, affirment que la situation est très alarmante pour eux et à défaut de ne pas alimenter les officines par ce médicament, ces pauvres malades se verront peut être plus touchés dans leurs santés respectives d’où l’urgence dans l’intervention des parties concernées tout en sachant que ce phénomène est national.