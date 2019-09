EN L’ABSENCE D’UN PLAN DE PREVENTION : Le moustique tigre envahit plusieurs wilayas

Le moustique tigre a envahi plusieurs wilayas du Nord du pays durant les derniers mois pour se multiplier de manière dangereuse et alarmante. Des cas de piqûres ayant causé des complications cutanées à plusieurs citoyens ont été signalées dans divers établissements hospitaliers. Des médecins et des spécialistes en dermatologie ont déjà tiré la sonnette d’alarme dans le but d’attirer l’attention des autorités locales et du ministère de la Santé pour lancer un programme de prévention et de lutte contre cet insecte, originaire du continent asiatique. Toutefois, force est de constater l’absence d’un plan de prévention de la part des collectivités locales et du ministère de la Santé qui sont aux abonnés absents. Plusieurs médecins ayant traité des patients, victimes de piqûres de ce moustique invasif ont déploré cette situation. Ils ont fait savoir qu’ils avaient déjà les services du ministère de la Santé, notamment la direction de prévention, laquelle n’a pris aucune initiative pour sensibiliser les citoyens contre cette inceste et encore moins prendre des mesures de lutte contre la propagation du moustique tigre.