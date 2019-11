EN FUITE DEPUIS CINQ ANS : Un Algérien trentenaire arrêté par Interpol

En fuite depuis presque cinq ans en dehors du territoire national, un Algérien trentenaire visé par un mandat d’arrêt international tombe dans les filets d’Interpol. La police judiciaire d’Oum el Bouaghi a récupéré un individu recherché par la justice, remis par la cellule de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Selon le site Ennahar Online qui cite la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya, le mis en cause a été placé en détention provisoire en attendant son jugement. L’accusé est âgé de 30 ans et poursuivi pour avoir commis un crime. Il a tué un homme de 56 ans à la ville d’Aïn Beïda, le 24 février 2015, avant de prendre la fuite à l’étranger, poursuit le même site qui ajoute qu’il a été capturé par Interpol et remis jeudi 28 novembre 2019 aux autorités policières algériennes.