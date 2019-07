EN CAS DE QUALIFICATION POUR LA FINALE DE LA CAN 2019 : Avions militaires pour les supporters des Verts

« Suite à la qualification méritée de l’équipe nationale de football aux demi-finales de la coupe d’Afrique des nations, le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire a pris la décision en coordination avec le Premier Ministre de mettre à disposition six (06) avions de transport militaire au profit de six-cents (600) supporters algériens pour soutenir et encourager les joueurs de l’équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental important », a indiqué à ce sujet un communiqué du MDN. « L’Armée Nationale Populaire, partant des liens solides et éternelles qui l’attachent au peuple et afin de satisfaire le souhait d’une grande partie des jeunes pour assister à ce match historique, a tenu à être au rendez-vous comme à son accoutumée au côté de ses compatriotes, pour être à la hauteur du parcours exceptionnel de l’équipe nationale de football depuis le début de cet événement continental majeur », ajoute encore le communiqué du MDN. Il est à signaler que le gouvernement a instruit les compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines d’affréter dix avions pour transporter les supporters algériens vers le Caire à partir d’hier, Ces supporters se rendront en Egypte pour encourager l’équipe nationale de football qui affrontera son homologue du Nigeria aujourd’hui, dimanche à 20h au Caire pour le compte des demi-finales de la CAN-2019. Les avions affrétés ont décollé à partir des aéroports d’Alger, Oran, Constantine et Ouargla. Quatre avions avaient été affrétés mercredi dernier pour encourager l’équipe nationale qui s’était qualifiée, jeudi devant le Sénégal en quarts de finale. La Coupe d’Afrique des nations (CAN) se déroule au Caire du 21 juin au 19 juillet. C’est la deuxième fois que l’ANP participe à un pont aérien pour transporter nos supporters. Lors de la rencontre de football à Khartoum au Soudan, comptant pour la qualification au mondial 2010 contre l’Egypte. 62 vols avaient été programmés pour Alger-Khartoum du 16 au 18 novembre 2009. 10 196 supporters avaient quitté Alger à destination du Soudan. Au total, 124 vols (aller et retour, Alger-Khartoum- Alger) ont transporté environ 30 000 supporters algériens. L’ANP et Air Algérie avaient partagé les rotations. La veille, le gouvernement a avait instruit les compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines d’affréter dix avions pour transporter les supporters algériens vers le Caire à partir d’hier samedi, a-t-on appris auprès du Premier ministère. Les supporters sont transportés pour assister au match et revenir sur Alger quelques heures après.