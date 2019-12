EMIR ABDELKADER (AIN TEMOUCHENT) : Saisie de 1000 comprimés de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la contrebande ,les éléments de la gendarmerie nationale de la commune de l’Emir Abdelkader relevant de la brigade de Beni-Saf, ont à l’issue d’un barrage dressé au niveau de la route nationale 35 reliant Ain Temouchent à Tlemcen , procédé à l’arrestation de deux individus natifs d’une wilaya de l’est du pays, en possession de 1000 comprimés de psychotropes dissimulés sous leurs vêtements et ce lors d’une fouille des passagers d’un bus . Après la procédure d’usage les mis en cause ont été présentés par devant le procureur près le tribunal de Beni-Saf .