EMIGRATION CLANDESTINE : Un quatrième corps repêché au large de Mostaganem

Les drames des corps rejetés par la mer ne cessent de prendre de l’ampleur ces derniers temps, où malheureusement en l’espace de quelques jours seulement, un quatrième cadavre vient d’être découvert au large le long de la bande côtière de la wilaya de Mostaganem, au courant de cette semaine a t on appris. Il s’agit en effet d’un cadavre retrouvé en décomposition très avancée, dans la journée d’avant-hier vers le coucher du soleil, à environ 10 kilomètres de l’embouchure d’Oued Chlef, à l’est de la ville de Mostaganem a t on ajouté. Ce nouveau drame a nécessité l’intervention des services des gardes côtes accompagnés des plongeurs de l’unité navale où ils se sont déplacés sur le lieu pour récupérer et transférer le corps de la victime vers le service de la morgue de l’hôpital pour une éventuelle identification a t on précisé.